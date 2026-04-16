La dirigente Nicoletta Montecchi torna in Ossola con 40 studenti in viaggio d’istruzione

Un ritorno carico di significato, tra ricordi personali e nuove esperienze educative. Nicoletta Montecchi, per tanti anni dirigente scolastica delle scuole Kennedy di Domodossola e da quest’anno a capo dell’Istituto comprensivo Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano, è tornata in questi giorni in Ossola portando con sé la sua scuola per un viaggio d’istruzione tra Domodossola e le valli ossolane. Il gruppo è composto da circa 40 alunni di prima e seconda media, accompagnati da cinque docenti, dalla Dsga e da una collaboratrice scolastica. Un viaggio pensato non solo come occasione di svago, ma come percorso di crescita e scoperta.

“Appena ho lanciato la proposta di scegliere l’Ossola come meta della gita – racconta la dirigente – l’hanno accolta tutti con entusiasmo. La nostra scuola rimarrà fino a mercoledì in Val d’Ossola per scoprire tutte le grandi meraviglie che questo gioiello racconta”.

Il programma è ricco e tocca diversi punti del territorio: prima tappa il lago Maggiore, con visita a Verbania, quindi l’arrivo in Ossola per esplorare realtà produttive e culturali, tra cui una tappa dedicata alla lavorazione della pietra alla Tosco Marmi e la visita al Borgo dell Cultura di Domodossola. Non mancano le escursioni in alta valle, con Macugnaga e la scoperta della montagna e delle sue testimonianze storiche: previste infatti la visita alla miniera della Guia e al Museo del Contrabbando, oltre all’osservazione della spettacolare parete est del Monte Rosa. Il viaggio si concluderà in Valle Formazza, con la visita alla centrale di Verampio, alla Cascata del Toce e al Lago di Morasco.

Un’esperienza resa possibile anche grazie all’accoglienza del territorio. “Devo ringraziare moltissimo don Vincenzo e don Giacomo – sottolinea Nicoletta Montecchi – che ospitano la nostra scuola a Borca. Questa disponibilità dimostra quanto siano importanti i legami. Io a Domodossola mi sono sempre sentita a casa”.

Parole che raccontano infatti un legame profondo con l’Ossola, costruito negli anni di lavoro e di vita in città. “I rapporti che ho creato qui sono forti e veri. Per me è un piacere tornare tra queste valli e far conoscere ai miei ragazzi e ai miei docenti il posto che mi ha accolta e che mi ha fatto sentire davvero a casa”.

Per la dirigente, questo viaggio ha un valore che va oltre la visita turistica: "È un’occasione di crescita per tutti. Volevo far capire ai ragazzi che i rapporti interpersonali sono quelli che poi ci fanno crescere davvero. Ho voluto mostrare ai nostri studenti quanto questi posti, poco conosciuti, siano in realtà bellissimi e nulla abbiano da invidiare ad altre zone".

Lo scorso anno i ragazzi dell'istituto Villa Minozzo erano stati in Trentino: "In questi giorni siamo in Ossola per vedere la meraviglia di queste vallate – conclude Montecchi – e per me è una grandissima gioia".