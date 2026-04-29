Domodossola, aperto il bando per l’asilo nido comunale “L’Aquilone”

È aperto il bando di ammissione alla frequenza dell’asilo nido comunale “L’Aquilone” per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 30 giugno.

I moduli necessari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Domodossola, nella sezione dedicata a uffici e modulistica dell’area servizi socio-assistenziali.

Le richieste di iscrizione possono essere presentate attraverso diverse modalità: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal Comune, con consegna diretta all’Ufficio Protocollo in piazza Repubblica dell’Ossola (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12), oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In vista delle iscrizioni, è prevista anche una giornata di “nido aperto”: sabato 9 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.30, sarà possibile visitare la struttura di via Innocenzo IX e conoscere da vicino gli spazi e le attività educative, accompagnati dalle educatrici del servizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri telefonici dedicati.