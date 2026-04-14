Enaip, aperte le iscrizioni al corso Operatore sociosanitario

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle prove di selezione per il corso di Operatore Socio-Sanitario (Oss) organizzato da Enaip Domodossola, un’opportunità formativa rivolta a chi desidera inserirsi in un settore in forte crescita come quello dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

Il percorso è finalizzato alla formazione di una figura professionale sempre più richiesta, in grado di operare nell’assistenza alla persona e di lavorare in équipe all’interno di strutture sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari.

Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore, suddivise in 535 ore di formazione teorica, 450 ore di stage e 15 ore dedicate all’esame finale. I posti disponibili sono 25 e la frequenza è obbligatoria. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame, verrà rilasciata la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario.

Le domande di partecipazione alle prove di selezione potranno essere presentate dal 13 aprile al 29 maggio 2026 entro le ore 12.00, presso la segreteria Enaip di Domodossola in via Rosmini 24, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, consegnando la documentazione richiesta.

Il corso è parzialmente a pagamento: il contributo economico a carico dei partecipanti sarà definito in base all’Isee in corso di validità, con esenzione per le fasce di reddito più basse e quote progressive per le altre.

È inoltre previsto un incontro informativo e di orientamento obbligatorio per tutti i candidati e le candidate, in programma il 3 giugno 2026 alle ore 14.30 presso la sede Enaip di Domodossola. La mancata partecipazione comporterà l’esclusione dalla selezione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria Enaip Domodossola al numero 0323.887274 oppure via email all’indirizzo csf-domodossola@enaip.piemonte.it.