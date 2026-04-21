A Verbania la premiazione del concorso “Leggere le Montagne”: protagonisti gli studenti e il cambiamento climatico

Si è svolta oggi, martedì 21 aprile, presso Casa Ceretti a Verbania, la cerimonia di premiazione del concorso “Premio Info-Point Leggere le Montagne 2025”, che ha decretato i vincitori dell’ottava edizione dell’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla narrazione del territorio alpino.

Il progetto, promosso dall’Associazione Ars.Uni.VCO E.T.S. in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, l’Ufficio Scolastico IX del Verbano Cusio Ossola e il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, ha coinvolto numerosi studenti degli istituti del territorio in un percorso educativo e creativo dedicato alle montagne e ai cambiamenti climatici.

La cerimonia conclusiva è stata preceduta da un educational tour di due giorni che ha visto la partecipazione dei ragazzi classificati ai primi dieci posti nelle diverse categorie. Il programma si è articolato tra visite al CNR IRSA per approfondire il tema dei laghi alpini come sentinelle del cambiamento climatico, al Museo del Paesaggio con una passeggiata narrativa a cura del CAI sezione Verbano e un workshop creativo basato sul metodo Caviardage tra i Giardini di Villa Taranto e Casa Ceretti.

Il concorso ha premiato elaborati nelle categorie racconti e post, distinguendo studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per la sezione racconti si è classificato al primo posto “UNCIRAJII” di Luigi Samuel Cavallo dell’IC Bagnolini, seguito da “La montagna delle meraviglie” di Yassmine Koudri dell’IC Filippo Maria Beltrami e “I colori del silenzio” di Gaia Ribellino, sempre dell’IC Beltrami.

Nella categoria post, il primo premio è andato ad “SILENZIO” di Andrea Francia dell’Istituto IPSASR Fobelli di Crodo. Secondo posto per “Le Alpi del cuore” di Kilian Bossi dell’Istituto Ferrini-Franzosini di Verbania, mentre il terzo posto è stato condiviso ex aequo tra “Sera d’autunno inoltrato” di Alberto Bassi del Liceo Spezia di Domodossola e “Tramonto tra le rocce” di Francesco Ramoni, sempre del Liceo Spezia.