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Scuola | 14 aprile 2026, 15:26

Fisica e universo invisibile: due docenti di Bologna incontrano gli studenti ossolani

Seminario a Domodossola con Laura Fabbri e Silvia Pascoli tra neutrini, materia oscura e ricerca internazionale, in diretta anche su YouTube

Fisica e universo invisibile: due docenti di Bologna incontrano gli studenti ossolani

Domani, martedì 15 aprile, alle ore 14.30, l'Aula Magna dell'IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola (via Matilde Ceretti, 23) ospita il seminario "Studiare l'universo invisibile – Dalla scuola alla ricerca", organizzato dal Kiwanis Club Domodossola in collaborazione con il Kiwanis Club Esperia.

Interverranno Laura Fabbri e Silvia Pascoli, entrambe docenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Laura Fabbri, professoressa associata di fisica sperimentale e ricercatrice INFN, lavora nell'ambito dell'esperimento ATLAS presso il CERN di Ginevra, uno dei due esperimenti che nel 2012 hanno permesso l'osservazione del bosone di Higgs.

Silvia Pascoli, professoressa ordinaria e anch'essa ricercatrice INFN, è dal 2024 direttrice di EuCAPT, il consorzio che riunisce oltre 140 università e istituti di ricerca europei nel campo della fisica delle astroparticelle. I suoi studi si concentrano in particolare sui neutrini e sui settori oscuri dell'universo.

Il seminario si rivolge a studenti e studentesse delle scuole superiori e propone un percorso tra i temi della fisica delle particelle: dai neutrini alla materia oscura, dall'energia oscura ai grandi laboratori e acceleratori internazionali. L'obiettivo è offrire uno sguardo concreto su cosa significhi oggi studiare e lavorare nella fisica fondamentale, mostrando le opportunità di ricerca accessibili a chi sceglie questo percorso di studi.

I saluti di apertura saranno affidati ai dirigenti scolastici Gaudenzio D'Andrea e Stefania Rubatto e al presidente del Kiwanis Club Domodossola, Federico Spinozzi.

Chi non potrà essere presente in aula potrà seguire l'evento in diretta streaming al link: https://youtube.com/live/ucQ2PT2SSLk

comunicato stampa

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