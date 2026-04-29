Stefano De Grandis rieletto segretario generale confederale territoriale della Uil

La Uil Novara – Verbano Cusio Ossola comunica che, in occasione del IV Congresso Territoriale, in data 15 aprile è stato rieletto Stefano De Grandis segretario generale confederale territoriale.

Nel suo intervento, De Grandis ha richiamato con forza il valore del territorio e delle grandi sfide che attendono il mondo del lavoro: la trasformazione dei sistemi produttivi, la qualità dell’occupazione, la sicurezza, la tutela dei diritti e la coesione sociale.

Ha ribadito il ruolo della UIL come prima organizzazione in molti settori industriali del territorio, un risultato costruito con presenza costante, competenza e capacità di rappresentanza, e l’importanza di preservare buone relazioni sindacali, considerate un patrimonio essenziale per affrontare con responsabilità e visione comune le sfide dei prossimi anni.

Il segretario ha inoltre richiamato l’attenzione sulla struttura industriale del Novarese e del VCO, ricordando che molte delle aziende più rilevanti del territorio sono oggi di proprietà straniera. Una realtà che porta investimenti e opportunità, ma che richiede un presidio sindacale ancora più forte, competente e continuo, per garantire che lo sviluppo industriale si traduca in occupazione stabile, diritti, sicurezza e qualità del lavoro.

In questo quadro, De Grandis ha richiamato anche le prospettive occupazionali legate ai nuovi insediamenti industriali, sottolineando che ogni grande progetto deve essere accompagnato da trasparenza, responsabilità e coinvolgimento delle parti sociali, affinché le ricadute siano positive e durature per le comunità locali.

“Verso il futuro: prima le persone” è la linea che guiderà l’azione della UIL territoriale, con un impegno concreto a rafforzare la presenza nei luoghi di lavoro, migliorare i servizi e dare risposte tempestive e competenti alle lavoratrici, ai lavoratori e alle comunità locali.

Fanno parte della Segreteria territoriale Edoardo Pace, Romano Giuseppe, Michele Broggio e Daniela Bortolotti, confermando una squadra coesa, competente e radicata nel territorio, capace di coniugare esperienza, innovazione e ascolto.