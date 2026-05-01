Industria estrattiva del Vco, la regione incontra le imprese: focus su sostenibilità e competitività

Si è conclusa con successo la visita istituzionale dell’assessore regionale alle attività estrattive Marco Gallo presso alcune delle più significative realtà della provincia del Verbano Cusio Ossola, alla presenza del sottosegretario alla presidenza Alberto Preioni e dei dirigenti regionali di settore. L’iniziativa, coordinata dall’Unione Industriale Vco e da Confindustria Piemonte, ha avuto l'obiettivo di illustrare direttamente sul campo le peculiarità, le sfide e il valore strategico di un settore che rappresenta un’eccellenza non solo locale, ma internazionale.

“La presenza dell’assessore Gallo sul territorio è un segnale di forte attenzione verso un comparto che coniuga tradizione millenaria e avanguardia tecnologica," commenta Fausto Milanesi, presidente di Unione Industriale del Vco -. Il confronto diretto tra istituzioni e imprese è il presupposto necessario per definire politiche di supporto che favoriscano la semplificazione burocratica e la competitività del nostro marmo e del nostro granito sui mercati globali”.

Durante la giornata, l’assessore ha potuto approfondire i temi legati all'economia circolare, alla sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità ambientale, pilastri fondamentali dell'industria estrattiva moderna. La visita ha permesso di evidenziare come l'attività di cava non sia solo estrazione di materia prima, ma un processo complesso che genera un indotto economico e occupazionale vitale per il Vco.

“Unione Industriale - si legge nella nota - desidera esprimere un sentito ringraziamento alle aziende associate che hanno aperto le proprie porte con disponibilità e spirito di collaborazione, permettendo all'istituzione regionale di toccare con mano l'eccellenza del fare impresa: Minerali Industriali, per aver mostrato l'avanguardia nell'estrazione e nel recupero sostenibile delle materie prime, Veneranda Fabbrica del Duomo, custode del Marmo di Candoglia, simbolo dell'identità culturale e architettonica italiana nel mondo e Domo Graniti, esempio di eccellenza nella valorizzazione dei materiali lapidei di pregio e nella maestria della lavorazione”.

“Questa giornata di ascolto e dialogo - prosegue il presidente Milanesi - segna un passo avanti fondamentale nel consolidare il legame tra il tessuto produttivo del Vco e rappresenta un tassello fondamentale della missione di Unione Industriale del Vco, garantendo che il valore economico, storico e sociale delle cave del Vco sia riconosciuto e tutelato ai massimi livelli istituzionali. Il comparto non è “solo” una risorsa industriale, ma un fondamento dell'identità territoriale che richiede una rappresentanza forte e competente per affrontare le sfide della competitività globale”.

"L'obiettivo è accompagnare una pianificazione estrattiva che non sia teorica, ma ancorata alle reali condizioni produttive, ambientali e sociali dei territori. Solo così la regione può supportare il settore con strumenti adeguati, sostenendo imprese e comunità locali nel solco di una tradizione che guarda al futuro con responsabilità. — hanno dichiarato il sottosegretario Preioni e l’assessore Gallo —. Siamo al fianco di queste imprese e di queste comunità. Il settore estrattivo del Vco è un patrimonio produttivo che la regione intende tutelare e valorizzare con politiche concrete".