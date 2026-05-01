Finanziamenti in calo anche nel Verbano Cusio Ossola: prestiti personali più convenienti nel primo trimestre 2026

Anche nel primo trimestre del 2026 il mercato dei finanziamenti conferma un progressivo calo dei tassi d’interesse, con effetti positivi sull’accesso al credito per famiglie e consumatori.
Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, a livello nazionale il Taeg medio dei prestiti personali è sceso sotto la soglia dell’8%, attestandosi al 7,94% a marzo. Un dato che conferma il miglioramento delle condizioni rispetto ai mesi precedenti e che si riflette anche sul territorio piemontese, compreso il Verbano Cusio Ossola.
Nel Vco, pur in assenza di dati provinciali dettagliati sugli importi medi richiesti, il quadro segue le dinamiche regionali: le finalità più comuni restano la richiesta di liquidità e il consolidamento dei debiti, due voci che insieme rappresentano oltre la metà delle domande in Piemonte. In crescita anche i finanziamenti per l’acquisto di auto usate.
Sul fronte delle cessioni del quinto, il trend resta stabile: per i dipendenti pubblici i tassi si mantengono attorno al 5,74%, mentre per i dipendenti privati si attestano al 6,61%. In lieve calo invece il Taeg per i pensionati, che scende al 7,97%.