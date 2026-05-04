Moto, mercato in calo ma assicurazioni in aumento

Meno moto immatricolate, ma costi assicurativi sempre più alti. È questo il quadro che emerge dall’analisi di Segugio.it sul mercato italiano delle due ruote, con effetti che si fanno sentire anche nel Verbano Cusio Ossola.

Nel 2025, per la prima volta dal 2013 (pandemia esclusa), il mercato delle moto torna in negativo: circa 332 mila immatricolazioni, con un calo del -6,1% rispetto all’anno precedente. Una frenata legata soprattutto al boom registrato a fine 2024, quando molti acquisti erano stati anticipati per evitare l’entrata in vigore della normativa europea Euro 5+.

Nonostante il calo, l’Italia resta comunque il primo mercato europeo per numero di motocicli immatricolati, davanti a Paesi come Germania, Francia e Regno Unito, tutti in flessione ancora più marcata. Fa eccezione solo la Spagna, in controtendenza.

Se da un lato diminuiscono le immatricolazioni, dall’altro cresce in modo deciso il costo delle assicurazioni: il prezzo medio della RC moto registra un aumento del +14,8% rispetto al 2025. Un dato che pesa anche sugli appassionati del VCO, territorio dove l’uso della moto è molto diffuso, soprattutto nella bella stagione e nelle aree turistiche e montane.