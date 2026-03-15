Maltempo nel Vco, oltre 150 interventi dei Vigili del fuoco in poco più di 24 ore

Sono proseguite per tutta la giornata le attività delle squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, impegnate a fronteggiare le criticità causate dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato la provincia. Complessivamente sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso tra le 12 di ieri, 14 marzo, e le 20 di oggi, 15 marzo. Le operazioni hanno riguardato incidenti stradali, prosciugamenti di locali allagati, rimozione di alberi e pali pericolanti, gestione di smottamenti e dissesti statici, oltre a numerosi interventi finalizzati alla mitigazione dei danni provocati da acqua e neve.

Al momento non risultano ulteriori richieste di intervento in attesa di essere evase, anche se alcune squadre sono ancora impegnate in operazioni di soccorso sul territorio provinciale. Restano tuttavia alcune situazioni in evoluzione. A causa delle forti precipitazioni nevose, alcune località risultano parzialmente isolate nei comuni di Trarego Viggiona e Varzo. Le persone coinvolte sono comunque in buone condizioni e la situazione è costantemente monitorata dalle amministrazioni comunali. Permangono inoltre alcune strade chiuse al traffico veicolare nei comuni di Trarego Viggiona e Premeno, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tra i numerosi interventi effettuati nella giornata odierna, da segnalare infine il soccorso di tre sciatori in difficoltà all’Alpe Lusentino, nel comune di Domodossola. I tre sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del fuoco del Reparto Volo di Malpensa e successivamente affidati, a scopo precauzionale, al personale sanitario per i controlli del caso.