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Cronaca | 30 aprile 2026, 18:20

Ciclisti aggrediti, il 27enne fermato dalla polizia locale ammette le proprie responsabilità

Il giovane ha fornito la sua versione dei fatti. Per lui una denuncia per lesioni personali

Ciclisti aggrediti, il 27enne fermato dalla polizia locale ammette le proprie responsabilità

Ha ammesso parzialmente le proprie responsabilità, ma ha anche raccontato la propria versione dei fatti il ventisettenne di Cambiasca che lo scorso 24 aprile ha travolto un ciclista volontariamente e poi aggredito il compagno di pedalata. Il giovane, che non ha precedenti penali, è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza della strada tra Feriolo e Fondotoce e alle testimonianze di chi ha assistito alla scena. Si è presentato questa mattina al comando verbanese.

È stato denunciato per lesioni personali ed è al vaglio anche l’ipotesi di reato di omissione di soccorso.  I due ciclisti, soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Verbania, ma nessuno dei due fortunatamente avrebbe riportato lesioni gravi.

Red. Vb

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