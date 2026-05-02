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Cronaca | 02 maggio 2026, 13:56

Due espulsioni con rimpatrio immediato eseguite dalla Polizia

Un cittadino marocchino e uno turco accompagnati alla frontiera e rimpatriati via Malpensa

Due espulsioni con rimpatrio immediato eseguite dalla Polizia

Eseguiti due provvedimenti di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera del paese di origine. Trattasi di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, rintracciato alla stazione ferroviaria di Domodossola da personale del settore polizia di frontiera proveniente da Milano che è stato scortato via aereo da Malpensa fino a Casablanca dagli agenti della questura specializzati nei rimpatri internazionali. Stessa sorte è toccata ad un cittadino turco consegnato alla polizia di frontiera dalla polizia svizzera mentre tentava di uscire dall’Italia, proveniente da Torino. Lo stesso veniva accompagnato dagli agenti della polizia di stato, via aereo, da Malpensa a Istanbul per consegnarlo alle autorità di polizia turche.    

comunicato stampa questura

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