Danneggiata la corona in memoria dei caduti: "Gesto inqualificabile"

"A pochi giorni dal 25 aprile, Festa della Liberazione, ci troviamo purtroppo a dover segnalare un atto deplorevole quale è stato il danneggiamento delle corone poste in ricordo dei caduti presso il Parco della Rimembranza di Villadossola". Così, in una nota, il sindaco di Villadossola Bruno Toscani. Che prosegue: “Vorrei ricordare agli autori di questo gesto inqualificabile, che è solo grazie a coloro i quali hanno con coraggio sacrificato la loro vita o l’hanno messa a rischio per liberare il nostro Paese dai tedeschi e dai fascisti, che la nostra comunità ha potuto crescere socialmente e garantire diritti e dignità a ciascun individuo”.

Aggiunge il presidente dell’Anpi di Villadossola Daniele Fortin: “Ogni anno la deposizione delle corone d’alloro rappresenta un modesto gesto simbolico a ricordo dell’enorme sacrificio delle molte persone che hanno creato i presupposti per una convivenza libera e democratica, partigiani e persone comuni che hanno rifiutato di soccombere alla repressione del regime nazifascista. Ci uniamo al sindaco di Villadossola nel condannare moralmente l’atto di sfregio nei confronti della memoria di chi ha consentito di fare del confronto democratico uno dei valori fondanti della nostra società”.