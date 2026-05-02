Escursionisti in difficoltà in alta Valle Antrona: recuperati in elicottero dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi in alta Valle Antrona, nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Poco dopo le 10, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di due escursionisti, un uomo di 33 anni residente in provincia di Milano e una donna di 28 anni della provincia di Novara, rimasti in difficoltà tecnica lungo un percorso di alta montagna.

Grazie alle coordinate trasmesse, è stato possibile localizzare con precisione i due nella zona del lago di Camposecco, nei pressi della galleria di collegamento con il lago del Cingino.

Sul posto è intervenuto l’elicottero “Drago” del reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa, con a bordo personale aerosoccorritore, mentre una squadra di terra del distaccamento di Domodossola ha fornito supporto alle operazioni.

I due escursionisti sono stati recuperati in sicurezza mediante verricello e successivamente elitrasportati presso l’area di atterraggio del lago di Antrona, dove sono stati affidati al personale a terra. Dopo gli accertamenti entrambi hanno potuto fare rientro autonomamente alle proprie abitazioni. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i coinvolti.