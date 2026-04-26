Aprile Varzese: festa rovinata da vandalismi e risse

L’indecenza dimostrata da alcune persone durante la festa a Varzo lascia davvero senza parole. Soprattutto quando questi gesti arrivano da gruppi istituzionali esterni, che noi accogliamo sempre volentieri, ma da cui non ci aspettavamo atti di maleducazione. Un momento che dovrebbe essere di unione, rispetto e valorizzazione delle tradizioni locali è stato invece macchiato da gesti di inciviltà e mancanza di rispetto.

La nostra delusione è grande verso coloro che ieri sera sono già arrivati malintenzionati con l’intento di creare danni, muniti già di bottiglie e cercando di rubare anche le nostre. Persone che hanno proseguito rompendo porte, scatenando una rissa e ferendo più persone. Non per ultimo si sono anche presi la briga di distruggere i nostri addobbi e tutto ciò che hanno trovato sulla loro strada.

Strappare fiocchi e nastri, simboli della festa e del lavoro di chi si impegna per organizzarla, non è solo un atto vandalico, è un’offesa alla comunità intera. Dietro ogni addobbo c’è tempo, dedizione e affetto per il proprio paese. È triste pensare che ci siano persone incapaci di comprendere il valore delle tradizioni e del rispetto reciproco.

Eventi come questa festa dovrebbero essere occasioni per stare insieme e sentirsi parte di qualcosa di più grande, non per dare sfogo a comportamenti irresponsabili. Serve più consapevolezza, più rispetto e, soprattutto, più amore per il proprio territorio. Solo così si può evitare che episodi del genere si ripetano e si può restituire dignità a momenti che dovrebbero essere solo di gioia e condivisione. Siete sempre tutti benvenuti, purché rispetto ed educazione restino al primo posto.

La presidente Luciana Biselli, il consiglio proloco e tutti i volontari della festa.