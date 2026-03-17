La neve primaverile allunga la stagione sciistica a Domobianca365

L’inverno ha dato il suo colpo di coda. E a soli cinque giorni dall’avvio ufficiale, almeno per il calendario, della primavera, la neve ha fatto nuovamente la comparsa sul Moncucco e a Domobianca365. Oltre un metro alla partenza degli impianti e fino a 150 cm in quota per regalare agli appassionati un manto bianco che ha coperto l’intero comprensorio della stazione sciistica ossolana, costringendo alla chiusura degli impianti da sabato 14 a lunedì 16 marzo. Oggi, martedì 17, sono state riaperte tutte le seggiovie tranne la Casalavera che riaprirà domani mercoledì 18 marzo.

“Queste forti nevicate – commenta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – ci permettono di allungare la stagione che con ogni probabilità proseguirà almeno sino alla fine di marzo. Vedremo quali saranno le temperature e le condizioni meteo delle prossime giornate. Siamo ormai quasi a primavera e la neve si scioglie molto più rapidamente. Ci sono più ore di sole e l’intensità del soleggiamento è maggiore. Ne soffrono le piste più basse, come la Prati, che tendono a perdere più velocemente l'innevamento. Siamo comunque felici di poter offrire in quota condizioni splendide, con tanta neve e tanto sole per godersi belle giornate sugli sci”.

Nel fine settimana aperto anche lo skilift “Moncucco” con la pista “Training”, pendio impegnativo e sfidante per sciatori di buon livello. Nei prossimi giorni gli impianti di Domobianca365 e le piste saranno tutte a disposizione degli appassionati di sci alpino con lo SnowPark, pronto ad ospitare snowboardisti e tavole con salti e passaggi artificiali.

Aperti i tre ristori – LuseBar, Baita Motti e SkiBar- il servizio di noleggio, la Scuola Sci e il Kinder Park per trascorrere giornate in mezzo alla natura e per festeggiare la fine dei corsi della Scuola Sci con la consueta gara che si svolgerà domenica 22 marzo.