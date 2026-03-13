Distretto Turistico dei Laghi, in scadenza il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola si avvia alla scadenza naturale del mandato. Nelle prossime settimane saranno infatti aperti i bandi per la presentazione delle candidature alla carica di consigliere di amministrazione della società mista pubblico-privata che si occupa dell’informazione, dell’accoglienza e della promozione turistica di un territorio che comprende lago Maggiore, lago d’Orta, lago di Mergozzo e le montagne e le valli dell’Ossola.

La durata del consiglio di amministrazione è di tre anni. A spiegare i prossimi passaggi è l’attuale presidente Francesco Gaiardelli. “Dopo Pasqua approveremo in consiglio di amministrazione il bilancio dell’ente – spiega –. Successivamente comunicheremo alla eegione la data di convocazione dell’assemblea dei soci”.

Sarà proprio l’assemblea a segnare l’avvio del percorso che porterà al rinnovo degli organi societari. “In quella sede – prosegue Gaiardelli – faremo una sintesi del lavoro svolto in questi anni e poi ovviamente si apriranno i giochi per quanto riguarda il rinnovo del consiglio di amministrazione”.

Guardando al mandato ormai in conclusione, il presidente traccia un bilancio che definisce positivo: “Riteniamo di essere stati molto attenti al territorio e alla salute dell’ente. Abbiamo aumentato il capitale societario e favorito l’ingresso di nuovi soci privati: questo ha permesso di rafforzare e ristrutturare anche dal punto di vista finanziario la società”. Tra le scelte compiute durante il mandato, anche quella di rinnovare il modo di comunicare il territorio. “Abbiamo esternalizzato la comunicazione, avvalendoci del supporto di agenzie e professionisti. Questo ci ha consentito di iniziare a raccontare il nostro territorio con strumenti e linguaggi più moderni”.

Ora la parola passa ai soci. “Siamo nelle loro mani – osserva il presidente –. Rispetteremo gli equilibri, le scelte e le indicazioni che emergeranno. In assemblea racconteremo ciò che è stato fatto e poi si aprirà la nuova fase”. E qui peseranno le quote societarie, le indicazioni degli enti pubblici come la regione Piemonte in primis e i soci privati.

Lo scorso anno poi si era parlato anche di una possibile riorganizzazione delle Atl dell’Alto Piemonte. In particolare, dopo l’annuncio dell’ex assessore regionale al turismo Marina Chiarielli, era stata ipotizzata la nascita di un’unica Atl di quadrante che avrebbe accorpato il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola e l’Atl Turismo Novara. L'attuale assessore, Paolo Bongioanni, aveva invece dichiarato che la decisione al momento era stata sospesa. Lo conferma anche Gaiardelli: “Per ora è tutto fermo. Sia noi sia l’Atl di Novara siamo in scadenza di mandato. Se la regione vorrà riproporre questa nuova visione, sarà il prossimo consiglio di amministrazione ad affrontare eventualmente il percorso”.

Il lavoro dell’attuale governance proseguirà comunque fino alla scadenza prevista. “Noi porteremo avanti il nostro compito fino a maggio – conclude – poi spetterà al nuovo consiglio valutare le prospettive future, sempre nel rispetto delle regole e delle indicazioni che arriveranno dalla Regione e dall’assessorato al turismo”.