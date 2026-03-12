Albertella: "Serve una visione unitaria per lo sviluppo degli impianti sciistici del Vco"

La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha presentato al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il primo asset strategico dedicato allo sviluppo dell’impiantistica sciistica del territorio. L’incontro, a cui hanno partecipato anche gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, rappresenta il primo passo operativo di un piano più ampio che punta a rafforzare il sistema turistico provinciale attraverso una collaborazione tra enti pubblici e operatori privati.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un sistema integrato pubblico-privato capace di collegare l’offerta turistica delle montagne con quella dei laghi, valorizzando le stazioni sciistiche del VCO e coordinando gli investimenti sul territorio.

"Abbiamo presentato al presidente Cirio e agli assessori regionali il primo asset del piano strategico dedicato all’impiantistica sciistica del nostro territorio – spiega il presidente della Provincia Giandomenico Albertella –. L’obiettivo è creare un sistema integrato tra pubblico e privato che consenta di sviluppare il turismo in modo coordinato e con una visione unitaria tra montagne e laghi".

Il lavoro è partito dal cosiddetto "Piano neve", che individua gli interventi più urgenti, con particolare attenzione alle situazioni considerate più critiche. Durante l’incontro è stata infatti analizzata la condizione attuale delle principali stazioni sciistiche della provincia, con uno sguardo particolare alle realtà della Valle Vigezzo, della Val Formazza, della Valle Antrona e di Macugnaga.

"Abbiamo voluto partire dalle emergenze – sottolinea Albertella – fotografando con precisione lo stato delle nostre stazioni sciistiche e individuando le priorità di intervento nelle aree che oggi presentano le maggiori criticità".

Accanto agli interventi immediati, il piano guarda anche al medio e lungo periodo. Il documento presentato alla Regione contiene infatti analisi sull’attrattività turistica delle stazioni sciistiche e indicazioni sulla sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti nei prossimi cinque anni.

"L’obiettivo non è solo affrontare le criticità attuali, ma costruire un progetto di sviluppo duraturo – aggiunge Albertella – che permetta di coordinare la gestione degli impianti, armonizzare gli investimenti pubblici e privati e promuovere in modo più efficace l’offerta turistica del VCO anche a livello nazionale e internazionale".

Durante l’incontro il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato l’importanza strategica del turismo per l’economia regionale.

"Il turismo rappresenta uno dei motori fondamentali dello sviluppo del Piemonte e insieme ai territori stiamo lavorando a un dossier di rilancio del turismo delle nostre aree montane da presentare al governo e da sostenere con la prossima programmazione dei fondi europei – ha dichiarato Cirio –. Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti della provincia del Vco, dove le nostre splendide montagne convivono con i laghi e insieme offrono straordinarie potenzialità turistiche".

Il lavoro presentato dalla Provincia è stato accolto positivamente dalla Regione e nei prossimi giorni saranno avviati gli atti successivi tra Regione Piemonte e Provincia del VCO, attraverso protocolli d’intesa che consentiranno di sviluppare concretamente questo primo asset strategico dedicato all’impiantistica sciistica e di avviare le procedure amministrative necessarie per intervenire sul settore.