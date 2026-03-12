“Torri, castelli e mura”: presentato a Vogogna il progetto del Distretto Turistico dei Laghi

Alla presenza di un folto pubblico, lunedì 9 marzo presso la Rocca di Vogogna è stato presentato dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola il progetto denominato “Torri, castelli e mura, luoghi d’antichi sguardi su laghi e monti”.

Un’iniziativa in campo turistico, già illustrata di recente alla Bit di Milano, che pone al centro dell’attenzione luoghi storici inseriti in punti strategici e panoramici del nostro territorio.

“Un progetto strategico che ha riempito la caratteristica sala della Rocca e che fa parte del nostro percorso Articolo 21 – commenta soddisfatto il presidente dell’Atl, Francesco Gaiardelli – per un turismo in modalità slow e green che è solo una delle tante carte vincenti che siamo in grado di offrire a chi arriva nel nostro territorio e desidera cimentarsi in esperienze che vanno oltre le consuetudini. Un modo diverso e unico – si legge nella nota – per muoversi e passeggiare tra i laghi Maggiore, Mergozzo e d’Orta, fin su ai piedi delle Alpi con l’Ossola. Un modo ancora – conclude Gaiardelli – per scoprire attraverso questi manufatti che affondano le radici nel passato e che furono eretti a difesa del territorio del Vco e Novarese, storia, natura e paesaggio dei nostri luoghi”.