La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario cerca nuovi coristi

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario lancia una campagna per cercare voci maschili e femminili da inserire nell'organico della corale di Calice. Le prove si svolgono ogni venerdì sera alle 21.00 nel Convento dei Padri Rosminiani al Sacro Monte Calvario di Domodossola.

“Non è indispensabile conoscere la musica – dice Adriano Alberti Giani, presidente della Corale - bastano impegno, voglia di mettersi in gioco e al servizio della comunità Tre quarti dei coristi non leggono la musica. In particolare siamo alla ricerca di voci maschili”. Il repertorio della corale spazia dal barocco al novecento, dal sacro al profano i coristi vengono accompagnanti dall’organo e da diversi altri strumenti.

La corale offre l'opportunità di partecipare a liturgie solenni al Sacro Monte Calvario e nella parrocchia di Calice e a molti concerti in Piemonte e in Lombardia e permette un percorso di crescita culturale ed artistica attraverso una continua formazione musicale e corale in un clima allegro e accogliente. La corale di Calice è composta da 37 elementi ed è diretta da Pietro Mencarelli, Anselmo Quartagno e Manfred Nesti.

Sorta nel 1974 sotto la direzione di don Aldo Pernat per il servizio liturgico del Santuario del S.S. Crocifisso al Sacro Monte Calvario di Domodossola e nella parrocchia di Calice, nel corso degli anni la corale ha dato vita ad altre espressioni musicali. La prima è la Camerata Strumentale di San Quirico, divenuta nel 2003 Orchestra da Camera. Nel 1995 ha costituito la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, con lo scopo di ridare spazio liturgico all'immenso corpus musicale della liturgia cattolica. Nel 1997 la voglia di eseguire pagine di musica sacra e profana del periodo rinascimentale e barocco hanno spinto alcuni coristi alla costituzione del gruppo “Il Convivio Rinascimentale”.

Nel 2006 con altri cori locali ha fondato il coro Filarmonico del Vco. L'attività d'insieme sia liturgica sia concertistica svolta da questi gruppi al Sacro Monte Calvario prende il nome di Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Il venerdì Santo 2003 ha proposto in prima assoluta, l'esecuzione delle Sette Parole del Signore in Croce. La Cappella Musicale da oltre vent'anni propone un'importante stagione concertistica. Nel 2022 è stata fondata con il coro Lirico G.B. Viotti di Vercelli e la Corale S. Abbondio di Buronzo l'associazione Polimnia Arts Company, con la quale ha eseguito diverse composizioni tra queste la Grande Messa in do minore KV 427 e il Requiem KV 626 di W.A. Mozart.