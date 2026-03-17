Associazione Ruminelli e Tones on the Stones: due concerti tra arte e spiritualità

L'Associazione Culturale Mario Ruminelli rinnova la collaborazione con la Fondazione Tones on the Stones e offre al pubblico un nuovo progetto dedicato alla musica e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Val d’Ossola. La collaborazione darà vita a due spettacoli caratterizzati non solo da una elevata qualità artistica e da una peculiare cura allestitiva, ma anche da una forte dimensione emotiva e spirituale. I concerti, in programma il 27 e 31 marzo prossimi e sostenuti da Associazione Culturale Ruminelli insieme ad alcuni partner, saranno ospitati in spazi sacri di grande valore architettonico e artistico – la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso e il Sacro Monte Calvario di Domodossola – che diventeranno parte integrante dell’allestimento scenografico e sonoro, contribuendo a costruire un dialogo profondo tra musica, spazio e spettatore.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 marzo alle 21.00 nella Collegiata di Domodossola. Si tratta di “Maginficat”, un concerto-preghiera dedicato alla pace, alla salvezza dei popoli e alla fratellanza tra le genti. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola. La serata si apre con la presentazione dei lavori di restauro degli affreschi della chiesa: intervengono il curatore Federico Troletti, l’architetto Giampaolo Prola, la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti, il sindaco Lucio Pizzi e il presidente della Fondazione Ruminelli Antonio Pagani.

Seconda serata, poi, martedì 31 marzo nel santuario del SS. Crocifisso del Sacro Monte Calvario con “Stabat Mater”, rivisitazione del capolavoro settecentesco di Giovanni Battista Pergolesi, arricchito da una nuova e suggestiva veste teatrale. La serata è sostenuta anche da città di Domodossola e Ente di Gestione dei Sacri Monti.