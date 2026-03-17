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Eventi | 17 marzo 2026, 13:55

Festival dell'Illustrazione Di-Se, primo fine settimana di appuntamenti

Il 27 marzo l'inaugurazione delle mostre al Collegio Rosmini, seguita dalla mostra mercato en plein air

Festival dell'Illustrazione Di-Se, primo fine settimana di appuntamenti

Si inaugura venerdì 27 marzo alle 17.30 la sesta edizione del Festival dell'Illustrazione Di-Se organizzato a Domodossola dall’associazione Musei d’Ossola. Alle 17.30 il taglio del nastro delle mostre allestite al Collegio Mellerio Rosmini che vedranno protagonisti tre artisti: Brad Holland, Gloria Pizzilli e Giovanni Robustelli.

Il primo fine settimana del festival prosegue poi sabato 28 marzo dalle 10.00 alle 18.00 con la mostra mercato di illustrazione en plein air nel centro della città, tra via Motta e piazza Fontana. In caso di maltempo l’evento di sposterà al Collegio Rosmini. Sempre sabato alle 21.00 nell’auditorium Bertamini del Collegio un live painting con l’artista Giovanni Robustelli e la voce narrante di Marco Steiner, storico collaboratore di Hugo Pratt.

l.b.

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