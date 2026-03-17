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Cultura | 17 marzo 2026, 15:46

“Crevola , crocevia dell’Ossola”: il documentario sbarca su YouTube

Il video turistico promozionale è stato realizzato su iniziativa dell'amministrazione comunale, con la regia di Marzio Bartolucci

Un'immagine da &quot;Crevola, Crocevia dell'Ossola&quot;

Un'immagine da "Crevola, Crocevia dell'Ossola"

È ora disponibile su YouTube il video turistico promozionale dal titolo “Crevola - Crocevia dell’Ossola”, realizzato dall’amministrazione comunale e presentato nei giorni scorsi al cinema Paradiso dell’Ossola Outdoor Center. Il documentario, scritto e diretto da Marzio Bartolucci con la produzione di PixelPro Video, è stato girato coinvolgendo alcuni cittadini crevolesi con l’obiettivo di raccontare il paese, la sua storia e le sue tradizioni. È possibile vedere liberamente e gratuitamente il video a questo link.

l.b.

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