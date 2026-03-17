“Crevola , crocevia dell’Ossola”: il documentario sbarca su YouTube

È ora disponibile su YouTube il video turistico promozionale dal titolo “Crevola - Crocevia dell’Ossola”, realizzato dall’amministrazione comunale e presentato nei giorni scorsi al cinema Paradiso dell’Ossola Outdoor Center. Il documentario, scritto e diretto da Marzio Bartolucci con la produzione di PixelPro Video, è stato girato coinvolgendo alcuni cittadini crevolesi con l’obiettivo di raccontare il paese, la sua storia e le sue tradizioni. È possibile vedere liberamente e gratuitamente il video a questo link.