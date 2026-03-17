“Crevola , crocevia dell’Ossola”: il documentario sbarca su YouTube

È ora disponibile su YouTube il video turistico promozionale dal titolo “Crevola - Crocevia dell’Ossola”, realizzato dall’amministrazione comunale e presentato nei giorni scorsi al cinema Paradiso dell’Ossola Outdoor Center. Il documentario, scritto e diretto da Marzio Bartolucci con la produzione di PixelPro Video, è stato girato coinvolgendo alcuni cittadini crevolesi con l’obiettivo di raccontare il paese, la sua storia e le sue tradizioni. È possibile vedere liberamente e gratuitamente il video a questo link.
In Breve
martedì 17 marzo
lunedì 16 marzo
sabato 14 marzo
venerdì 13 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?