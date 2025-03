Al via le selezioni per i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Il comune e la Pro Loco di Santa Maria Maggiore annunciano la prossima apertura per l’iscrizione e la preselezione degli espositori per l’edizione 2025 dei Mercatini di Natale. Inoltre, sono state fissate le date per la 26esima edizione della manifestazione natalizia più attesa dell’Ossola e non solo: i mercatini si terranno nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre.

Le iscrizioni, esclusivamente online, per gli espositori per le “Bancarelle di qualità” prendono il via giovedì 3 aprile e rimarranno aperte fino a giovedì 17 aprile. Stesse date anche per le preselezioni, sempre online, per gli espositori di prodotti enogastronomici del Verbano Cusio Ossola (è possibile anche iscriversi di persona su appuntamento solo sabato 10 maggio). Infine, le preselezioni – questa volta sia online che in presenza – per tutti gli aspiranti espositori saranno aperte da venerdì 18 aprile a domenica 11 maggio. Il regolamento e le indicazioni per gli espositori per partecipare ai Mercatini di Natale 2025 sono pubblicati sul sito ufficiale dell’evento.