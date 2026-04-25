Adhoc, un angolo d’Oriente nel cuore di Domodossola, in onda su Italia Uno FOTO E VIDEO

Domodossola protagonista su Studio Aperto Mag con un nuovo servizio firmato dal gionalista Mediaset, e nostro editorialista Beppe Gandolfo. Nel servizio andato in onda sabato sera il ristorante del giovane chef Andrea Pensa, titolare di Adhoc, ristorante dove i prodotti del Piemonte e dell'Ossola sono cicinati con tecniche orientali. "Una cicina italo giapponese influenzata dall'oriente viste le mie espèerienze nei ristoranti giapponesi. Ho portato a Domodossola qualcosa di nuovo" racconta il giovane chef che ha presentato nel servizio tre piatti, il risotto con petto d'anatra e salsa teriyaki, poi un tentato di polpo con gelato al latte di cocco e pesto, e per concludere un dolce dove protagoniste sono la ricotta ossolana e la piazza Mercato.



Ecco il link al servizio di Studio Aperto Mag