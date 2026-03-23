 / Attualità

Attualità | 23 marzo 2026, 07:00

Referendum sulla giustizia, urne aperte fino alle 15

Gli elettori possono votare fino al pomeriggio di oggi, quando avrà poi inizio lo scrutinio

Referendum sulla giustizia, urne aperte fino alle 15

Secondo giorno di votazioni per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Dopo la prima giornata di ieri, in cui le urne sono rimaste aperte fino alle 23.00, gli elettori hanno ancora tempo dalle 7.00 alle 15.00 di oggi, lunedì 23 marzo, per recarsi al proprio seggio di riferimento.

Al termine delle votazioni, avrà subito lo spoglio delle schede che decreterà il risultato ufficiale della consultazione elettorale. Ricordiamo che, trattandosi di referendum confermativo, non è richiesto il raggiungimento di un quorum: il risultato, dunque, sarà valido in ogni caso, qualunque sia la percentuale di aventi diritto che hanno espresso il proprio voto.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore