Referendum sulla giustizia, urne aperte fino alle 15

Secondo giorno di votazioni per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Dopo la prima giornata di ieri, in cui le urne sono rimaste aperte fino alle 23.00, gli elettori hanno ancora tempo dalle 7.00 alle 15.00 di oggi, lunedì 23 marzo, per recarsi al proprio seggio di riferimento.

Al termine delle votazioni, avrà subito lo spoglio delle schede che decreterà il risultato ufficiale della consultazione elettorale. Ricordiamo che, trattandosi di referendum confermativo, non è richiesto il raggiungimento di un quorum: il risultato, dunque, sarà valido in ogni caso, qualunque sia la percentuale di aventi diritto che hanno espresso il proprio voto.