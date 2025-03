Terza Categoria: vola la Mergozzese, la Pregliese supera la Virtus Crusinallo

La Mergozzese conferma la propria leadership nel girone con una netta vittoria per 4-0 sul Valsessera. Gli uomini di Pascale non lasciano scampo agli avversari, chiudendo la partita già nel primo tempo grazie alla doppietta di Bossi e ai gol di Giusto e Zanetta. I lacuali centrano così il settimo successo consecutivo e si confermano in vetta, mantenendo il prezioso punto di vantaggio sul San Maurizio, a soli 180 minuti dal termine del campionato.

Sfida combattuta tra la Pregliese e la Virtus Crusinallo, con i gialloverdi che si impongono per 2-0 grazie alla doppietta di Alemanno nella ripresa. Gli ossolani si confermano in grande forma e con questa vittoria sorpassano proprio gli omegnesi in classifica, salendo al quarto posto. Per la Virtus Crusinallo, invece, una battuta d'arresto che la fa scivolare al sesto posto, superata anche dal Montecrestese, e dunque in questo momento fuori dai playoff.

Continua il buon momento del Montecrestese, che espugna il campo della Libertas Vaprio con un secco 2-0. I ragazzi di Daoro dimostrano solidità difensiva e grande concretezza in fase offensiva, colpendo due volte nel primo tempo con Henzen, e riportandosi in zona playoff a scapito del Crusinallo.

Giornata da dimenticare per il Verbania Olympia, travolto in casa dal San Maurizio con un pesantissimo 0-9. I verbanesi non riescono mai a entrare in partita e subiscono la furia offensiva degli avversari, una delle squadre migliori di questo campionato.

Risultati:

Verbania Olympia - San Maurizio 0 - 9; Libertas Vaprio - Montecrestese 0 - 2; Meina - Oleggio Castello 1 - 2; Armeno - Soccer Gattico Veruno 4 - 2; Mergozzese - Valsessera 4 - 0; Pregliese - Virtus Crusinallo 2 - 0

Classifica:

Mergozzese 41 - San Maurizio 40 - Armeno 38 - Pregliese 37 - Montecrestese 36 - Virtus Crusinallo 35 - Oleggio Castello 28 - Valsessera 22 - Meina 21 - Libertas Vaprio 19 - Soccer Gattico Veruno 14 - Verbania Olympia 6