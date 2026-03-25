Peste suina, l’Ue revoca le restrizioni in Piemonte e Lombardia

Buone notizie per il comparto suinicolo del Nord Italia: l’Unione europea ha approvato la revoca delle restrizioni legate alla peste suina africana in diverse aree di Piemonte e Lombardia.

Il Comitato Paff (Plants, Animals, Food and Feed) della Commissione europea ha infatti dato parere favorevole all’unanimità alla proposta italiana di modifica del regolamento Ue 2023/594, riconoscendo i progressi nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Il provvedimento riguarda in particolare le province di Milano, Varese, Vercelli, Novara e Lodi (con l’esclusione del comune di San Rocco al Porto), oltre a una revisione delle aree nella provincia di Pavia e a modifiche che interessano anche territori di Alessandria, Asti e Piacenza.

"La decisione riflette l’evoluzione favorevole del quadro epidemiologico e l’efficacia delle misure adottate – ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato – e rappresenta un risultato significativo per il comparto suinicolo e per l’intero sistema agroalimentare nazionale".

Un risultato frutto del lavoro congiunto tra istituzioni e operatori del settore. "È il frutto del coordinamento del commissario straordinario Giovanni Filippini e del lavoro condiviso tra ministero della Salute e Masaf, insieme ad allevatori, veterinari e autorità di controllo", ha aggiunto Gemmato.

Soddisfazione anche da parte del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Il via libera unanime dell’Unione europea conferma che la linea adottata dall’Italia è efficace. Rigore nelle misure, collaborazione tra livelli istituzionali e responsabilità degli operatori sono determinanti. Continueremo su questa strada per consolidare i risultati e tutelare un comparto strategico".

Sulla stessa linea il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra: "Il voto unanime dei Paesi membri conferma la validità del lavoro svolto. Dopo i successi registrati nel territorio metropolitano di Roma e in Sardegna, e la totale eradicazione dalla Calabria, ora arrivano ottime notizie anche dalla Lombardia e dal Piemonte".

La revoca delle restrizioni rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità per il settore zootecnico, con effetti positivi attesi per l’economia locale e nazionale.