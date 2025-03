Storie Piccine: letture interattive per neo mamme e bebè a Domodossola

Anche quest’anno, in occasione di Storie piccine, l’iniziativa regionale di promozione della lettura per i più piccoli, la biblioteca di Domodossola ospiterà una lettura interattiva dal titolo “Coccole e filastrocche”, pensata per neo mamme e bebè da 0 a 3 anni.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 marzo alle 10.30, un momento di incontro e divertimento per festeggiare l’arrivo della primavera attraverso giochi, canti e, soprattutto, letture che stimolano la fantasia dei più piccoli. L'iniziativa fa parte del progetto "Cultura per Crescere" e rientra nell'ambito di Nati per leggere, con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 0324/242232 o inviando una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.