Tennis, Memorial Eraldo Ferraris: successo per la seconda edizione a Domodossola

Una cinquantina i partecipanti, tra uomini e donne, alla seconda edizione del Memorial Eraldo Ferraris, svoltosi nel fine settimana a Domodossola con organizzazione del Tennis Club Domodossola.

La formula era quella a rodeo: in campo maschile il successo è andato a Jerome Betrume che in finale ha sconfitto Enrico Albert. Tra il gentilsesso, vittoria di Alessia Martinella su Claudia Cerutti. Da evidenziare, per la società di casa, le prestazioni di Ludovica Legnani e Virginia Coletto che hanno ottenuto la prima vittoria in un torneo senior. Alle premiazioni era presente Lorenza, la moglie del compianto Eraldo Ferraris: è stata lei a consegnare le Coppe ai migliori.