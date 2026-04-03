Manuel Ricchi protagonista al forum giovanile internazionale delle Nazioni Unite

In un momento storico complesso per gli equilibri internazionali, dal 26 al 29 marzo si è svolto a New York il Change the World Model United Nations, il più grande forum internazionale giovanile dedicato alla diplomazia e al confronto sui grandi temi globali. All’evento hanno partecipato studenti provenienti da oltre 140 Paesi, con l’obiettivo di formare la classe dirigente di domani attraverso il dialogo e il metodo delle Nazioni Unite.

Tra i giovani selezionati figura anche l’ossolano Manuel Ricchi, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Torino e attualmente impegnato nel percorso magistrale in amministrazione pubblica. Ricchi ha potuto confrontarsi con migliaia di studenti in simulazioni dei lavori delle Nazioni Unite, affrontando temi cruciali come cooperazione globale, innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e mantenimento della pace.

L’evento, promosso dall’Associazione Diplomatici, con status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, si è aperto con la cerimonia inaugurale nella prestigiosa aula dell’Assemblea Generale al Palazzo di Vetro, con il saluto del Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Onu Giorgio Marrapodi e del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite Amina J. Mohammed.

Numerosi ospiti di rilievo internazionale hanno partecipato all’edizione 2026, tra cui il giornalista premio Pulitzer Jonathan Capehart, l’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, figure di spicco della diplomazia come Bernardino León e Carl Stern, oltre al rettore della Luiss Paolo Boccardelli, all’europarlamentare Dario Nardella, all’ex ministro Francesco Boccia e al sindaco di Catania Enrico Tarantino. Diversi dibattiti sono stati moderati dalla giornalista Myrta Merlino.

Spazio anche al mondo dello sport con testimonianze significative: dall’atleta olimpico ucraino Vladyslav Heraskevych all’ex calciatrice iraniana Shiva Amini, fino al campione del mondo Marco Tardelli e all’ex attaccante del Milan Alexandre Pato.

A suggellare l’edizione 2026, un momento culturale speciale: il cantautore Francesco De Gregori ha tradotto in inglese il suo celebre brano “Ragazza del ’95”, trasformandolo in “A Perfect Day to Fly”, scelto come inno ufficiale della manifestazione.