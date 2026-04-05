Lavoro, nuova procedura per accedere agli incentivi alle assunzioni

Dal 1° aprile è partita la fase sperimentale che consente di collegare le offerte di lavoro pubblicate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) agli incentivi contributivi per le assunzioni. La novità è stata comunicata dall’Inps con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026.

I datori di lavoro potranno, su base volontaria, pubblicare sul Siisl una vacancy, cioè un’offerta di lavoro coerente con la Comunicazione Obbligatoria relativa all’assunzione, indicando il datore di lavoro, la tipologia contrattuale e il profilo professionale richiesto.

La misura, prevista dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla legge n. 198 del 29 dicembre 2025, mira a rafforzare la trasparenza del mercato del lavoro e la tracciabilità delle assunzioni incentivate, favorendo un’integrazione più efficace tra politiche attive e strumenti di sostegno all’occupazione.

In questa fase iniziale, l’utilizzo del Siisl è facoltativo e non sostituisce le modalità ordinarie per richiedere i benefici contributivi, già disciplinate dalle circolari e dai messaggi precedenti dell’Inps.

La sperimentazione permette anche ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati dalla legge n. 12/1979, tra cui consulenti del lavoro e intermediari autorizzati, di utilizzare il Siisl in via opzionale e alternativa ai canali regionali per l’invio, la gestione e la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie relative ai rapporti di lavoro.

Per maggiori informazioni e dettagli tecnici è possibile consultare il messaggio n. 1153 sul sito ufficiale dell’Inps: www.inps.it.