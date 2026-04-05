Manifesti in tutto il paese per augurare Buona Pasqua, l'iniziativa del sindaco di Beura Davide Carigi

Da sindaco cattolico praticante e sempre in prima linea nella difesa dei valori cristiani, il primo cittadino di Beura Davide Carigi, anche a nome dell'amministrazione, ha voluto augurare ai cittadini Buona Pasqua piena di speranza e di gioia con un grande manifesto di circa 2 metri di lunghezza e 1 metro di altezza.

Il cartellone è stato affisso nella bacheca del municipio. Con riportata la frase tratta dalla Bibbia dalla Lettera di San Paolo ai Corinzi : “Se Cristo non fosse risorto vana sarebbe la nostra fede”. Oltre al manifesto il sindaco e l'amministrazione hanno fatto stampare delle locandine con gli auguri pasquali e la stessa scritta che sono state affisse nei tabelloni pubblici e distribuiti nei locali pubblici e nei negozi del paese con l'invito ad esporle.