Via libera al progetto per la riqualificazione della Torre Napoleonica

L’amministrazione comunale di Crevoladossola ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo per il restauro e la rifunzionalizzazione della Torre Napoleonica, destinata a diventare una struttura ricettiva extra‑alberghiera.

L’intervento rientra nel programma di cooperazione Interreg VI‑A Italia‑Svizzera 2021‑2027, all’interno del progetto “Trova Ch-It – Territori tra Ossola e Vallemaggia”, già avviato con le convenzioni sottoscritte tra il comune, il capofila italiano e quello svizzero. Con tali accordi Crevoladossola si è impegnata a recuperare e valorizzare la torre, uno dei simboli storici del paese.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 775mila euro. L’intervento comprende il restauro dell’edificio, l’adeguamento impiantistico, la messa in sicurezza e l’allestimento degli spazi interni, con l’obiettivo di trasformare la torre in una piccola struttura ricettiva capace di accogliere visitatori e valorizzare il patrimonio culturale locale.