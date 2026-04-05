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Crevoladossola | 05 aprile 2026, 11:40

Via libera al progetto per la riqualificazione della Torre Napoleonica

Con un intervento da 775mila euro, l'edificio sarà trasformato in una struttura ricettiva

Via libera al progetto per la riqualificazione della Torre Napoleonica

L’amministrazione comunale di Crevoladossola ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo per il restauro e la rifunzionalizzazione della Torre Napoleonica, destinata a diventare una struttura ricettiva extra‑alberghiera.

L’intervento rientra nel programma di cooperazione Interreg VI‑A Italia‑Svizzera 2021‑2027, all’interno del progetto “Trova Ch-It – Territori tra Ossola e Vallemaggia”, già avviato con le convenzioni sottoscritte tra il comune, il capofila italiano e quello svizzero. Con tali accordi Crevoladossola si è impegnata a recuperare e valorizzare la torre, uno dei simboli storici del paese.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 775mila euro. L’intervento comprende il restauro dell’edificio, l’adeguamento impiantistico, la messa in sicurezza e l’allestimento degli spazi interni, con l’obiettivo di trasformare la torre in una piccola struttura ricettiva capace di accogliere visitatori e valorizzare il patrimonio culturale locale.

l.b.

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