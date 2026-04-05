Servizio civile nei Vigili del fuoco Vco: 10 posti disponibili

Un anno al servizio della comunità, a stretto contatto con i Vigili del Fuoco, per crescere, imparare e dare un contributo concreto al territorio. È questa l’opportunità offerta dal Servizio Civile Universale 2026, per il quale il Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola mette a disposizione complessivamente 10 posti.

A livello nazionale, il bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale prevede la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero. Tra questi rientra anche il programma dei Vigili del Fuoco “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, che coinvolgerà complessivamente 239 giovani.

Due i progetti attivi anche nel Vco. Il primo, “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del Corpo, trasformando la memoria in uno strumento utile per affrontare le emergenze e trasmettere esperienze tra generazioni. Il secondo, “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, è invece orientato alla diffusione della cultura della sicurezza, attraverso attività di informazione e formazione rivolte ai cittadini.

Entrambi i progetti mettono a disposizione 5 posti ciascuno presso il comando provinciale, offrendo ai giovani la possibilità di vivere da vicino, per un intero anno, le attività quotidiane dei Vigili del Fuoco e di entrare in contatto con un sistema basato su valori, professionalità e servizio alla comunità.

Non manca anche una prospettiva concreta per il futuro: chi completerà il percorso senza demerito potrà beneficiare di una quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, compresi quelli dei Vigili del Fuoco.

Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, dell’Unione Europea o extra Ue regolarmente soggiornanti in Italia. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 tramite la piattaforma online dedicata.