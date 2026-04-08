Cai Vigezzo, un anno di attività e riconoscimenti: premiati i soci storici

Un anno ricco di soddisfazioni per i Cai Vigezzo i cui soci si sono riuniti in assemblea lo scorso 28 marzo, presso la sede di Prestinone. Durante la cena sociale, organizzata all'albergo La Perla di Vocogno, sono state consegnate le Aquile d'oro ai soci con anzianità di iscrizione venticinquennale e cinquantennale.

I soci che hanno ricevuto l'onorificenza dell'Aquila per i 25 anni di iscrizione al Cai sono stati: Tommaso Ghiaroni e la moglie Alberina Azzalin. Per i 50 anni di iscrizione: Enrico Bonzani, Anna Tanzi e Claudio Sacerdoti. Di seguito la relazione completa del presidente Tiziano Maimone, letta durante l'assemblea.