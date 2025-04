''Molto soddisfatti della riuscita della VillaAvis Race''

‘’La giornata di sole, la massiccia presenza al polenta party, la soddisfazione degli organizzatori e degli atleti, hanno concorso al successo della manifestazione. Parte del ricavato andrà all’Associazione Ossola Amica dell’Ugi di Villadossola, che aiuta bambini affetti da malattie oncologiche, mentre sono state raccolte numerose scarpe usate che avranno nuova vita grazie al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania’’. Lo dice Giovanni Giorla, segretario dell’associazione Atletica Avis Ossolana, che ha organizzato in modo impeccabile la Villavis Race che domenica ha visto la partecipazione di 200 atleti.

‘’Siamo soddisfatti – aggiunge – sia per il bel tempo, per la presenza di atleti, sia per il polenta party. Gli atleti erano contenti per l’accoglienza. Una bella esperienza, che conferma il successo della passata edizione. Speriamo di avere anche nei prossimi anni gli stessi riscontri positivi. Ora al lavoro per la prossima gare del nostro circuito, con la gara in programma il 6 luglio al Lusentino’’.