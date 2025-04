Cinema Corso: grandi emozioni con due film molto attesi

Il Cinema Corso si prepara a regalare grandi emozioni con due film molto attesi: da una parte, il dramma personale e adrenalinico di un uomo pronto a tutto per ottenere giustizia, dall’altra, l’ironia e la magia di uno dei videogiochi più amati di sempre, che prende finalmente vita sul grande schermo.

Operazione vendetta

Un thriller avvincente che mescola suspense, azione e sentimenti.

Charles Weller (Rami Malek), crittografo brillante ma solitario della CIA, vede la sua vita crollare dopo un attentato terroristico che uccide sua moglie a Londra. Ignorato dai suoi superiori, decide di agire da solo, lanciandosi in una missione personale che lo porterà in giro per il mondo, tra spie, mercenari e doppi giochi.

Una storia intensa di dolore, vendetta e determinazione, in cui l’intelligenza diventa l’arma più potente.

Proiezioni al cinema:

Giovedì 10 aprile – ore 20:30

Venerdì 11 aprile – ore 20:30

Sabato 12 aprile – ore 17:30 e 20:30

Domenica 13 aprile – ore 17:30 e 20:30

Lunedì 14 aprile – ore 20:30

Il fenomeno mondiale Minecraft diventa un film!

Un gruppo di amici viene catapultato nell’universo cubico dell’Overworld, dove dovrà imparare a sopravvivere e affrontare nuove sfide per salvare quel mondo... e tornare a casa. Con l’aiuto del leggendario Steve (Jack Black), inizia un’avventura piena di creatività, humor e sorprese per grandi e piccoli. Perfetto per tutta la famiglia e per i fan del gioco.

Programmazione:

Giovedì 10 aprile – 20:30

Venerdì 11 aprile – 20:30

Sabato 12 aprile – 17:30 | 20:30

Domenica 13 aprile – 17:30 | 20:30

Lunedì 14 aprile – 20:30