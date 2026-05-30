La Pizzeria Diei riapre a San Domenico: nuova gestione, pizze d’autore e sapori dell’Ossola

Il conto alla rovescia è arrivato al termine. Riapre oggi, sabato 30 maggio dalle 17:30, la nuova Pizzeria Diei nel cuore di San Domenico. Residenti, turisti, escursionisti e la clientela internazionale saranno deliziati dalle pizze contemporanee realizzate grazie alla collaborazione con DoppioZero di Trontano, con format completamente rinnovato e ampi spazi esterni per gioco e divertimento.



Lo storico locale, proprio in centro paese, riparte con più qualità, un’offerta di lievitati che privilegia la scioglievolezza e la qualità del topping e un’offerta di golosi aperitivi accompagnati da fritti napoletani, montanarine, crocchè e gli immancabili salumi e formaggi ossolani



“Il nostro obiettivo – spiega Giorgio Sabatini, direttore di San Domenico – insieme a quello del Gruppo Altair, è offrire un punto d’incontro che possa attirare i tanti ospiti della località turistica e i clienti provenienti dalla valle. Tutti troveranno nella Pizzeria Diei un locale dove qualità, attenzione al servizio, accoglienza e atmosfera familiare sono i punti fermi di una proposta che negli anni si è affermata e in futuro farà del “Diei” un locale di riferimento per chi frequenta la montagna e la nostra località turistica in tutte le stagioni”.



Il nuovo progetto è stato reso possibile dalla collaborazione con il pizzaiolo Roberto Parrella e tutto il team di DoppioZero, il locale di Cosasca di Trontano apprezzato per la ricerca delle materie prime, il lavoro sugli impasti e la lievitazione e l’attenzione ai sapori del territorio. Oltre alla componente, fondamentale, della proposta gastronomica, la nuova gestione intende ampliare l’offerta che spazia dall’aperitivo alla cena, in estate e nei mesi invernali, in uno locale dedicato alla convivialità e alla voglia di stare insieme attorno a una tavola.



Il viaggio dalla Campania all’Ossola di Roberto Parrella porta in dote la conoscenza dei lievitati, l’uso sapiente di farine per impasti soffici e croccanti e l’attenzione ai prodotti locali. I formaggi come Blu di Formazza, Grasso d’Alpe, caprini artigianali. I salumi quali Bresaola della Val d’Ossola, Lardo alle erbe, Crudo di Vigezzo, e ancora il miele di rododendro e persino la farina di Beura sono ingredienti che andranno a comporre un menù intrigante, divertente e d’ eccellenza. Spiccano le pizze d’autore: “4 Alpeggi” la rivisitazione della quattro formaggi, l’“Ossolana” con bresaola e pomodorini campani, la “Vigezzina”, finita con burrata e crudo della Val Vigezzo, la “Torre di Stockalper”, con raclette e carne secca del Canton Vallese oltre alle intramontabili “Pizza Diei”, “Monte Leone” e la “Sando Pizza”, ideata in versione bigusto tra pizza e papuozzo.



E prima di iniziare si potranno i drink, fra cui lo “Spritz Ossolano”, signature cocktail ideato appositamente per il punto vendita di San Domenico, a mozzarelline Fritte, polenta fritta di Beura, bruschette gourmet, focacce, pizzette e taglieri d’alta quota con salumi e formaggi tipici.

La Pizzeria Diei dunque si trasforma e si rinnova per contribuire ad aumentare e – in questo caso si può ben dire – a far lievitare l’offerta gastronomica di San Domenico, meta conosciuta e amata in inverno, per il comprensorio sciistico, e in estate per il paesaggio naturale che la circonda e la bellezza dei suoi paesaggi incontaminati.





