Grande successo per il concerto di primavera: la Croce Rossa di Domodossola celebra 60 anni FOTO

Grande successo per il concerto dedicato ai 60 anni della Croce Rossa Italiana di Domodossola. Il Concerto di Primavera, andato in scena la sera di domenica 12 aprile, presso la Sala Eventi della Comunità Montana di Domodossola: si tratta di uno dei primi eventi inseriti nel calendario delle celebrazioni per il 60° anniversario della Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola (1966-2026), che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.



Sul palco si sono esibiti il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal Maestro Fabrizio Bionda, e la Banda Musicale di Fomarco, diretta dal Maestro Francesca Mosca, in un incontro musicale che ha valorizzato due importanti realtà bandistiche del territorio. Il programma, ricco e variegato, ha alternato brani di generi differenti, coinvolgendo il pubblico e offrendo un percorso musicale adatto a tutte le età.



Le offerte raccolte nel corso della serata saranno devolute al Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana di Domodossola, a sostegno delle attività istituzionali svolte quotidianamente sul territorio.



Antonella Rosa, Presidente provinciale ANBIMA, ha colto pienamente nel segno durante il suo gradito intervento di saluto, comprendendo il senso più profondo dell’iniziativa.



Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Comitato CRI di Domodossola, Jonathan Zaccaria, proprio nel vedere come anche persone esterne all’Associazione abbiano saputo cogliere con chiarezza lo scopo dell’iniziativa e il messaggio che si intendeva trasmettere.



“Questo concerto ha rappresentato molto più di un semplice momento musicale – ha dichiarato – è stato il simbolo concreto di ciò che vogliamo costruire nel nostro sessantesimo anniversario. È importante che le comunità comprendano che la Croce Rossa non è presente soltanto quando vi sono sofferenze, emergenze o catastrofi: la Croce Rossa è anche condivisione, vicinanza, serenità e capacità di offrire, per quanto possibile, momenti di svago e di unione, anche in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo.



La Croce Rossa vuole essere aggregazione e comunità, e cerca di rimanere fedele a questo obiettivo anche quando, purtroppo, in altre parti del mondo, i nostri operatori si trovano a subire gravi attacchi mentre sono impegnati a difendere e incarnare quel principio di neutralità che ci contraddistingue e che ci consente di operare sempre, ovunque e per chiunque.”



Zaccaria ha rimarcato il legame profondo tra l’associazione e il territorio: "La Croce Rossa Italiana di Domodossola nasce e cresce grazie al territorio, e proprio nel territorio trova la sua forza più grande: quella della collaborazione tra realtà diverse, unite da uno stesso spirito di servizio".



Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle due bande protagoniste della serata: il presidente evidenzia infatti come eventi di questo tipo rafforzino la rete tra associazioni locali: "È attraverso iniziative come questa che si rafforza il legame tra associazioni, valorizzando una rete fatta di sostegno reciproco, sussidiarietà e presenza concreta a favore della comunità".



Zaccaria fa poi un richiamo al significato dell’impegno quotidiano della Croce Rossa: "Il nostro impegno, oggi come sessant’anni fa, è quello di essere ovunque per chiunque, ma sappiamo che questo obiettivo può essere raggiunto pienamente solo lavorando insieme, mettendo in comune competenze, energie e valori. Questo concerto è stato per noi un ulteriore passo di un percorso che vogliamo condividere con tutte le realtà del territorio".