Villavis Race, sport e solidarietà: 1400 euro donati alle associazioni del territorio

Un importante successo non solo di atleti, ma anche di solidarietà per la terza edizione della Villavis Race, la gara podistica organizzata dall’Atletica Avis Ossolana e andata in scena a Villadossola lo scorso 29 marzo. Oltre all’ottima riuscita della manifestazione, che ha visto al via circa 200 partecipanti, gli organizzatori sono riusciti nell’intento di raccogliere fondi che in questi giorni hanno devoluto ad associazioni del territorio. Prima destinataria è l’associazione Ossola Amica dell’Ugi – che ha visto anche il suo presidente, Damiano Bassi, tra i corridori al via – alla quale sono stati devoluti 600 euro per progetti a sostegno di bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie.

Altri 800 euro sono poi stati devoluti da Atletica Avis Ossolana alle altre associazioni che hanno contribuito all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Gli organizzatori desiderano rivolgere un ringraziamento a chi ha reso possibile questa giornata: il Corpo dei Volontari del Soccorso, la Pro Loco, il Comitato Polenta e il Comitato Carnevale, gli Aib e gli Alpini di Villadossola, il Soccorso Alpino di Villadossola e della Valle Antrona, l’Asd Auxilium Volley, l’Asd Genzianella, l’Asd Val Brevettola, il Cst Pallanzeno e Villadossola, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Domodossola, Ossola Events, nonché a tutti i volontari dell’Atletica Avis Ossolana. “Un sentito ringraziamento – aggiungono gli organizzatori - va inoltre al xomune di Villadossola che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, al comune di Pallanzeno, al corpo di polizia locale di Villadossola e alla società Fisiodelta di Domodossola che ha offerto il servizio massaggi e al centro Sesamo del Ciss di Pallanzeno che ha preparato i pacchi gara”.