Trontano, Gratta e Vinci fortunato: vinti 20mila euro

La fortuna torna a sorridere in Ossola con il Gratta e Vinci Miliardario New. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana a Trontano, è stata registrata una vincita da 20mila euro.

Il biglietto fortunato è stato giocato in un punto vendita situato lungo la Strada Statale 337-6, dove il giocatore ha centrato il premio con il tagliando del popolare Gratta e Vinci. Secondo i dati riportati da Agipronews, il Piemonte conferma un volume complessivo stabile del gioco fisico: la spesa, intesa come raccolta al netto delle vincite, si attesta a 1,05 miliardi di euro.

Anche nel Verbano-Cusio-Ossola il quadro appare invariato rispetto all’anno precedente. La spesa nel territorio si mantiene infatti sui 52 milioni di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.