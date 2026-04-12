'Bando For Funding 2026': 100mila euro per sostenere i progetti del territorio

Sostenere il terzo settore e promuovere progetti capaci di coinvolgere la comunità attraverso il crowdfunding. È questo l’obiettivo del Bando For Funding 2026, pubblicato il 30 marzo, che mette a disposizione un budget complessivo di 100mila euro per iniziative promosse da organizzazioni no-profit del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Comunitaria del Vco e Fondazione Cariplo e punta a selezionare progetti in grado di attivare campagne di raccolta fondi online. Le proposte ritenute più promettenti saranno infatti pubblicate sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, dando così visibilità alle iniziative e la possibilità di coinvolgere direttamente cittadini e sostenitori.

Il meccanismo prevede un incentivo concreto: una volta raggiunto l’obiettivo di raccolta, la Fondazione Comunitaria del VCO raddoppierà l’importo ottenuto attraverso il crowdfunding, amplificando l’impatto dei progetti selezionati.

I settori di intervento sono ampi e spaziano dall’arte e cultura alla tutela del patrimonio storico e artistico, dall’assistenza sociale all’educazione e formazione, fino all’ambiente e allo sport dilettantistico. Ambiti diversi ma accomunati dalla volontà di generare ricadute positive per il territorio e le comunità locali.