La cabinovia della Piana di Vigezzo chiude per tre mesi: al via la revisione ventennale

La Cabinovia Prestinone - Piana di Vigezzo rimarrà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento della revisione ventennale, un passaggio fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e comfort agli utenti. L’intervento, che rientra nelle operazioni periodiche previste per gli impianti a fune, è iniziata subito le festività pasquali e si concluderà entro il 10 giugno, mentre la riapertura è programmata per il 20 giugno, in vista dell’avvio della stagione estiva. I lavori sono coordinati da un gruppo composto da circa 20 persone, suddivise in quattro squadre operative, impegnate nelle diverse fasi della revisione.

La cabinovia rappresenta da decenni un punto di riferimento per la Valle Vigezzo. Il primo impianto fu realizzato nel 1962 dalla Piemonte Funivie, grazie all’iniziativa di Giuseppe Zucchelli. All’epoca, la funivia non era utilizzata soltanto dai turisti, ma svolgeva anche un ruolo essenziale per gli alpeggi della zona, trasportando verso le baite prodotti come burro, formaggi e generi di sussistenza, restando attiva anche durante l’estate. Nel 2004, l’ovovia blu venne sostituita con l’attuale telecabina Leitner da 8 posti, inaugurata nel mese di dicembre. Da allora l’impianto ha continuato a collegare valle e quota, accompagnando ogni anno migliaia di persone verso la Piana, diventando simbolo delle sue attività sportive e turistiche, dallo sci alla mountain bike.

L’impianto conta 47 cabine, si sviluppa su 6 chilometri di funi e poggia su 23 pali. La capacità è di 1000 persone all’ora, con un dislivello di 1000 metri e un tempo di percorrenza di circa 10 minuti.

Il team della Piana di Vigezzo ha voluto rivolgere un ringraziamento alla squadra tecnica che seguirà gli interventi, sottolineandone competenza e dedizione, fondamentali per assicurare la continuità del servizio e la sicurezza dei passeggeri.

L’appuntamento, dunque, è per l’estate: la cabinovia tornerà operativa dal 20 giugno, pronta ad accogliere nuovamente residenti e turisti.