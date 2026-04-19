Incendio in una pizzeria a Domodossola, nessun ferito: fiamme domate rapidamente

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti per un incendio sviluppatosi presso una pizzeria di Domodossola. L’episodio ha causato momenti di apprensione, ma fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, le fiamme sarebbero partite da una batteria utilizzata per il mantenimento di un furgone adibito alle consegne. Al momento dell’intervento il locale era chiuso al pubblico.

L’incendio ha interessato principalmente l’area esterna, dove è andato distrutto un frigorifero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza la zona, evitando la propagazione del rogo. Il locale risulta agibile.