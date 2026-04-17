Principio di incendio a Premosello Chiovenda, un uomo in ospedale per inalazione di fumi

Nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel comune di Premosello Chiovenda a seguito di un principio di incendio che ha interessato un elettrolizzatore, impianto destinato alla produzione di idrogeno attraverso un processo chimico dell’acqua.

Sul posto sono giunte una squadra dal distaccamento di Domodossola e una dalla sede centrale di Verbania, che hanno rapidamente gestito la situazione, circoscrivendo e spegnendo le fiamme all’interno della macchina industriale. L’impianto, al momento dell’evento, non era in funzione, in quanto ancora in fase di allestimento.

L’intervento tempestivo ha inoltre permesso di evitare il coinvolgimento di un vicino impianto fotovoltaico a servizio della struttura.

A causa dell’episodio, una persona appartenente alla ditta impegnata nella realizzazione dell’impianto è stata affidata alle cure del personale sanitario per inalazione di fumi e successivamente trasportata all’ospedale di Domodossola per accertamenti.