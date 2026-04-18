Scontro tra auto e moto sulla statale della Valle Vigezzo: ferito il centauro

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo, dove intorno alle 11.15 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto nell'incrocio alle porte di Druogno. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l'impatto ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunta l'ambulanza di valle, che ha prestato assistenza ai coinvolti. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della moto, trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. L'incidente ha causato qualche disagio alla circolazione, con rallentamenti lungo il tratto interessato, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.