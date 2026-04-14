Ossola, viola la sorveglianza speciale: denunciato 29enne

Sempre in Ossola, un uomo di 29 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato denunciato per violazione degli obblighi imposti dall’Autorità. Durante i controlli effettuati dai Carabinieri, il giovane non è stato trovato presso il proprio domicilio, in palese violazione delle prescrizioni previste dalla misura a cui era sottoposto.