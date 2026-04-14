Villadossola, droga nascosta in casa: denunciato 46enne

A Villadossola i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola hanno denunciato un uomo classe 1979 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’attività informativa e da mirati servizi di osservazione che hanno portato alla perquisizione domiciliare dell’uomo. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 23 grammi di hashish, oltre 28 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, il tutto occultato all’interno di un arredo del soggiorno. Il materiale è stato sequestrato e per il 46enne è scattata la denuncia.
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