Giro di droga nei locali, italiano arrestato in Canton Ticino

Italiano arrestato in Canton Ticino per spaccio. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno reso noto che nei giorni scorsi, nell'ambito di un'inchiesta antidroga, è stato arrestato a Solduno un 47enne cittadino italiano dimorante nel Locarnese.

L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga a clienti locali. In particolare per avere importato in auto alcuni etti di cocaina. La perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 48 grammi di cocaina.

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro. L'indagine, che ha già portato all'arresto di 2 persone, è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.



