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Cronaca | 16 aprile 2026, 16:33

Giro di droga nei locali, italiano arrestato in Canton Ticino

L'uomo, 47 anni, è sospettato di essere coinvolto in una attività di spaccio e di aver importato in auto alcuni etti di cocaina

(foto d'archivio)

(foto d'archivio)

Italiano arrestato in Canton Ticino per spaccio. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno reso noto che nei giorni scorsi, nell'ambito di un'inchiesta antidroga, è stato arrestato a Solduno un 47enne cittadino italiano dimorante nel Locarnese. 

L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga a clienti locali. In particolare per avere importato in auto alcuni etti di cocaina. La perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 48 grammi di cocaina. 

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro. L'indagine, che ha già portato all'arresto di 2 persone, è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri. 


 

Redazione Varese

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